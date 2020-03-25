ВИДЕО И ФОТО: Полиция ищет свидетелей для установления поджигателей автомобилей в Нарве

Дата публикации: Вчера, 16:36 Просмотрено: 465

В Facebook уже утром появились фотографии с места происшествия.

ФОТО: Константин Степаньков, Facebook/ Narva Traffic

Полиция просит помощи свидетелей для установления поджигателей нескольких автомобилей ночью 25 марта в Нарве на улице Креэнхольми.



Видео читателя.

Сообщение о том, что на ул. Креэнхольми горит несколько автомобилей, поступило 25 марта в 3.04. На месте выяснилось, что горят пять автомобилей, по первоначальной информации, было повреждено восемь автомобилей.

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, имеется запись видеокамеры, на которой видно, что два человека, личность которых сейчас устанавливается, подожгли один автомобиль, за этим загорелись и другие автомобили.

„Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство, и мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее выянить, кто совершил это деяние", - сказал капитан полиции Сергей Масленников.

Люди не пострадали, причинен общий ущерб почти в 20000 евро.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого происшествия, сообщить об этом полиции по э-почте sergei.maslennikov@politsei.ee или позвонить по номеру: 53025532.

Виктория Корпан,

Департамент полиции и погранохраны



Фото ниже предоставлены читателем.