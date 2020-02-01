В Нарве взят под стражу мужчина, который угрожал своей бывшей спутнице жизни и поджег машину

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35-летняя женщина сообщила 21 марта, что подожгли ее автомобиль, припаркованный за закрытой парковочной площадке. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого есть основания подозревать в совершении поджога. В ходе ведения делопроизводства выяснили, что задержанный причинил своей бывшей спутнице жизни в июне 2019 года телесные повреждения. Также выяснили, что за пару дней до поджога мужчина угрожал женщине и ее дочери причинить телесные повреждения. Подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке за совершение противоимущественных преступлений, физическое насилие и угрозы.

"Важно, что в ходе следствия была выяснена информация не только о поджоге, но и о применении физического насилия и угрозах", - сказала следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Елена Типакова.

"Призываю всех людей, которые стали жертвами насилия в близких отношениях, в том числе и угроз, сообщать как можно быстрее об этом полиции - тем быстрее мы сможем вмешаться, пресечь ситуацию и помочь. Ни физическое, ни моральное насилие недопустимо".

Елена Типакова добавила, что хотя полиция и другие организации занимаются борьбой с насилием в близких отношениях ежедневно, важна роль всего общества в том, чтобы искоренить этот вид преступления. "Если кто-то подозревает, что в семье его знакомого, друга или соседа

может применяться насилие, обязательно просим сообщить об этом по номеру 112", - сказала Типакова. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин сказал, что борьба с насилием в близких отношениях является приоритетом. „Наиболее распространена такая форма насилия в близких отношениях, когда мужчина применяет насилие в отношении супруги, спутницы жизни или других женщин в семье. По оценке прокуратуры жертва насилия в близких отношениях заслуживает повышенной защиты и государственной поддержки", - сказал Рагнар Плисткин. Он добавил, что в данной ситуации подозрение в преступлении указывает на то, что ранее вынесенные наказания за насильственные преступления не заставили подозреваемого отказаться от насилия. "Взятие подозреваемого под стражу необходимо для обеспечения неприкосновенности личности пострадавшей и для того, чтобы предупредить совершение еще более тяжкого преступления в будущем", - сказал Рагнар Плисткин. По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и разрешении Вируского

уездного суда мужчина взят под стражу на срок на один месяц.

* Если чьи-то жизнь и здоровья в опасности, сразу позвони на 112

* В борьбе с насилием в близких отношениях важна роль близких – других членов семьи, родственников, друзей и соседей

* В случае насилия обязательно вызови полицию - даже в случаях, если случай связан с носителями вируса или с людьми с подозрением на вирус

* Поддержку и консультирование оказывает бесплатный круглосуточный телефон службы помощи жертвам 116 006

* О нуждающихся в помощи детях можно сообщить круглосуточно на номер 116 111

* К региональным сотрудникам https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-ja-ennetusteenuste-tootajate-kontaktandmed службы помощи жертвам можно обратиться по телефону, видеозвонком Skype или э-почте.

* Женские опорные центры https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/usluga-zhenskogo-opornogo-centra открыты для всех нуждающихся в помощи женщин. Контакты осуществляются в соответствии с советами Департамента здоровья, консультации проводятся при необходимости и по телефону или в интернету.

* Центры кризисной https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/pomoshch-zhertvam-prestupleniya/kompleksnaya-usluga-v-medicinskih-uchrezhdeniyah-dlya-zhertvy помощи для жертв сексуального насилия открыты для всех нуждающихся в

помощи.





Департамент полиции и погранохраны

Идаская префектура