Президент Кальюлайд во второй раз отклонила закон о пенсионной реформе и обратилась в Госсуд

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”Конституция устанавливает рамки для функционирования всего нашего государства и общества. В рамках Конституции должны оставаться и кризисные меры, и обычное законотворчество. Равным образом не существует свободной от конституции сферы для реализации предвыборных обещаний — они также должны учитывать фундамент нашего общественного соглашения, наш Основной закон. Задача главы государства — сохранять законотворчество в конституционном поле”, — сказала президент Кальюлайд, обосновывая свое решение.

По словам Кальюлайд, ее трактование конституции и пенсионной реформы за месяц не изменились. Поскольку парламент второй раз принял закон в неизменном виде, то и аргументация главы государства для обращения в Государственный суд, и приведенные в ходатайстве противоречия в большом плане остаются теми же самыми, что и при отклонении закона 7 февраля.

”У Рийгикогу согласно нашей Конституции имеются очень широкие полномочия для организации всей социальной сферы. В том числе парламент имеет право изменить пенсионную систему в тех рамках, которые мы как общество установили в Конституции. Однако предложенное сейчас решение непропорционально ущемляет основные права людей и по ряду пунктов находится в противоречии как с принципами правового и социального государства, приведенными в Конституции, так и с принципами обоснованных ожиданий”, — сказала глава государства.

Президент Республики подчеркнула, что в случае такого масштабного вопроса, касающегося всего общества, как масштабное изменение имеющейся пенсионной системы, является важным рассмотреть вопросы на всех возможных уровнях и в итоге получить ясность и одобряемое всеми решение Государственного суда.

7 февраля текущего года Президент Кальюлайд отклонила закон о реформе обязательной накопительной пенсии, согласно которому обязательная накопительная пенсия отменялась. 11 марта Рийгикогу снова принял закон в неизменном виде и представил его для провозглашения Президенту Республики 16 марта.

Сегодня глава государства приняла решение отклонить закон и обратиться в Государственный суд с ходатайством объявить его противоречащим Конституции. Президент Керсти Кальюлайд ранее обращалась в Государственный суд в связи с расширением прав Сил обороны на скрытую слежку, и Государственный суд признал закон частично противоречащим Конституции. После восстановления независимости Эстонии ходатайство о конституционном надзоре поступало от Президента Республики 15 раз.