Для работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаДля работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение
Дата публикации: Вчера, 23:28 Просмотрено: 51
В соответствии с новым распоряжением премьер-министра, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди смогут приезжать в Эстонию без 14-дневного карантина, если у них отсутствуют симптомы болезни.
В распоряжение добавили также ограничение, в соответствии с которым без необходимости отправляться в изоляцию между Эстонией и Финляндией можно ездить только раз в семь дней, то есть возвращаться в Эстонию можно не чаще, чем раз в неделю.
Под рабочим местом подразумевается как работа на основании трудового договора, так и трудового подряда, а также в качестве госчиновника в трактовке эстонского законодательства и его эквивалента в финском законодательстве.
Финляндия сообщила 18 марта, что со своей стороны разрешает трудовую маятниковую миграцию. Такое же решение принял руководитель чрезвычайного положения в Эстонии, чтобы сделать возможной маятниковую миграцию и на финском направлении, если место жительства лица, по данным регистра народонаселения, находится в Эстонии, а рабочее место – в Финляндии.
Распоряжение:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/pm2041k.pdf
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/pm2041k.pdf
Пояснительная записка:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/seletuskiri_soome_pendelranne.pdf
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/seletuskiri_soome_pendelranne.pdf
Русский текст распоряжения доступен на русской странице Riigi Teataja, посвященной чрезвычайному положению.
Коммуникационное бюро правительства
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