В Эстонии среди заболевших коронавирусом больше всего людей в возрасте 30-49 лет

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Более чем половина заразившихся в Эстонии коронавирусом – это люди в возрасте 30-49 лет, пожилые люди (в возрасте 65 лет и старше) составляют около 11% заболевших. Департамент здоровья подчеркивает, что сейчас важно защитить именно пожилых людей.

Фото bfm74.ru

Люди в возрасте 20-29 лет составляют 8,1 процентов от позитивных результатов тестирования. Доля заразившихся детей в возрасте 5-14 лет составляет 1,1 процент, и до пяти лет – 0,8 процента.

По состоянию на утро 18 марта, в Эстонии диагностировано 258 случаев заражения коронавирусом, больше всего заразившихся в Харьюмаа (101) и на Сааремаа (70).

По состоянию на утро 18 марта в Эстонии было сделано в общей сложности 2020 тестов на Covid-19. Заразившимся, то есть при позитивной пробе, о результате всегда сообщают по телефону. Результаты теста человек может проверить на портале для пациентов http://www.digilugu.ee/

Более 80 процентов людей переносят вирус в легкой форме. В группу риска заболевания входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, у которых болезнь может протекать сложнее.

Болезнь распространяется при близком контакте воздушно-капельным путем, на поверхностях вирус может сохраняться до 72 часов. Носить маски показано работникам здравоохранения и заболевшим, остальным, для того чтобы избежать заражения, следует соблюдать правила гигиены и избегать посещения многолюдных мест.

Болезнь COVID-19, причиной которой является коронавирус, генетически похожа на коронавирус SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus), и поэтому официальным термином для нее теперь используется SARS-CoV-2.

Дополнительная информация о коронавирусе по адресу https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19





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