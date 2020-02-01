Оставшимся без работы людям государство компенсирует до 70% их зарплат

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Министр социальных дел Танель Кийк во вторник на пресс-конференции в Таллинне пообещал, что Касса по безработице компенсирует людям, оставшимся без работы, до 70 процентов от зарплаты, пишет www.rus.postimees.

Фото: RIIGIKOGU / ERIK PEINAR

Этим утром совет Кассы по безработице обсудил, как помочь предпринимателям и их работникам, которые получили самый тяжелый удар в связи с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Фирмы с нетерпением ждут мер по смягчению последствий.

Утром было принято решение, что государство компенсирует людям, попавшим под сокращение, карантин или оставшимся без зарплаты по иным экономическим причинам, до 70 процентов от их зарплаты. Поначалу деньги будут выплачивать два-три месяца. Если понадобится, пособие можно будет продлить, пообещал Кийк.

По словам министра, работодатели, если они способны, могли бы оплатить людям оставшиеся 30%. Или найти для работников работу с частичной занятостью. «Это было бы для людей дополнительным бонусом, который означает, что он не потеряют свой доход», - сказал Кийк.

Во вторник вечером совет Кассы по безработице обсудит технические детали данного решения. У Кассы по безработице почти миллиард евро резерва, который можно использовать.

BNS