Коронавирус по состоянию на утро вторника выявлен у 225 жителей Эстонии

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаКоронавирус по состоянию на утро вторника выявлен у 225 жителей Эстонии
Дата публикации: Сегодня, 11:31 Просмотрено: 93
Численность жителей Эстонии, у которых по состоянию на утро вторника выявлен коронавирус, достигло 225. За минувшие сутки добавилось 20 новых выявленных случаев инфицирования.
MGN
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья, отметив, что в период с 31 января этого года в Эстонии было сделано 1625 тестов на вирус COVID-19.
У большинства пациентов с коронавирусом отмечаются легкие симптомы. Количественно больше всего инфицированных коронавирусом в Харьюском уезде и на острове Сааремаа.
BNS