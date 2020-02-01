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Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаКоронавирус по состоянию на утро вторника выявлен у 225 жителей Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 11:31 Просмотрено: 93

Численность жителей Эстонии, у которых по состоянию на утро вторника выявлен коронавирус, достигло 225. За минувшие сутки добавилось 20 новых выявленных случаев инфицирования.

Коронавирус по состоянию на утро вторника выявлен у 225 жителей Эстонии
MGN

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья, отметив, что в период с 31 января этого года в Эстонии было сделано 1625 тестов на вирус COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом отмечаются легкие симптомы. Количественно больше всего инфицированных коронавирусом в Харьюском уезде и на острове Сааремаа.

BNS


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