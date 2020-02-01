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Численность жителей Эстонии, у которых по состоянию на утро понедельника выявлен коронавирус, достигло 205, однако, по оценкам медиков, реальное количество инфицированных людей в стране скорее всего больше.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья, отметив, что в период с 31 января этого года в Эстонии было сделано 1387 тестов на вирус COVID-19. Как считают медики, численность инфицированных людей все же больше и, с учетом местного распространения вируса, количество заболевших продолжит расти.

У большинства пациентов с коронавирусом отмечаются легкие симптомы. По уточненным данным, в среднем среди инфицированных люди среднего возраста, разницы в количестве женщин и мужчин нет. Инфицированных детей и пожилых мало.

На данный момент тесты делают в лабораториях департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

BNS



