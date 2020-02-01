Число инфицированных коронавирусом жителей Эстонии достигло почти 70 человек

Дата публикации: Сегодня, 17:57 Просмотрено: 161

Департамент здоровья в пятницу во второй половине дня сообщил, что численность инфицированных жителей Эстонии по всей стране достигла 68. Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.



Фото: pixabay.com

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.



