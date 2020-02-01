Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаЧисло инфицированных коронавирусом жителей Эстонии достигло почти 70 человек

Дата публикации: Сегодня, 17:57 Просмотрено: 161

Департамент здоровья в пятницу во второй половине дня сообщил, что численность инфицированных жителей Эстонии по всей стране достигла 68. Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Число инфицированных коронавирусом жителей Эстонии достигло почти 70 человек

Фото: pixabay.com

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.


Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });