Правительство переводит школы на дистанционное обучение

Дата публикации: Сегодня, 10:32 Просмотрено: 93

На кабинетном заседании в ночь на пятницу правительство Эстонии приняло решение, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 все учебные заведения страны за исключением детских садов будут закрыты с понедельника, 16 марта, и будут продолжать работу дистанционно.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщило на своей домашней странице Министерство образования и науки, отметив, что через каждые 14 дней будет даваться оценка текущей ситуации и приниматься решение о необходимости продления этого периода.

В соответствии с решением правительства, с понедельника, 16 марта, в Эстонии следует закрыть все общеобразовательные школы, профессиональные училища, молодежные центры и кружки по интересам. В пятницу, 13 марта, учителя смогут договориться с учениками о дальнейших действиях и заданиях, а ученики - взять с собой из школ необходимые учебные материалы.

В университетах и научных учреждениях продолжится научная деятельность.

На данный момент деятельность детских садов продолжится, решение о закрытии конкретных детских садов будут принимать исходя из ситуации. Несмотря на это всех родителей, у кого есть такая возможность, просят оставить детей дома.

Работу смогут пока что продолжить и школы для детей с особыми потребностями и закрытые детские учреждения. На их счет решения будут приниматься исходя из ситуации в сотрудничестве со школами и их содержателями.

Министерство образования подчеркивает, что во время периода дистанционного обучения должны быть отменены также кружки по интересам, тренировки и т.д. Это значит, что ученикам следует воздержаться от внешкольных занятий по интересам, просят их оставаться дома. Родителей просят следить за тем, чтобы дети следовали этому запрету.

Местные самоуправления и содержателей школ просят передать информацию о приостановлении деятельности всем, кто занимается организацией досуга школьников.

Министерство образования и науки регулярно сообщает дополнительную информацию, в том числе и по вопросам организации обучения.



