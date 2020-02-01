Правительство одобрило повышение пенсий на 8 процентов с 1 апреля

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Правительство утвердило сегодня новый индекс государственной пенсии на 2020 год, который составит 1,080. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 8%. Вместе с внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости повысится на 45 евро.

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«В этом году начали внеочередное повышение пенсий для снижения рисков бедности среди пенсионеров по старости и их благополучия. Вместе с индексацией и внеочередным повышением пенсий, средняя пенсия по старости поднимется на 45 евро. Также важно, что внеочередное повышение пенсий в этом году поможет ускорить рост пенсий и в последующие годы. Считаю разумным то, что вместе с ростом зарплат повышаются и в быстром темпе пенсии. Надеюсь, что у правительства будет возможность и в будущем продолжать дополнительное поднятие пенсий», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля вырастет в среднем на 45 евро, то есть составит 528 евро вместо прежних 483 евро.

Базовая часть пенсии после индексации составит 208,5 евро и годовая оценка – 7,104 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 7 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет с 208,5 евро до 215,5 евро. Вместе с тем дополнительно вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Рассчитанные по индексу 2020 года пенсии будут выплачиваться с апреля.

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 12 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

После утверждения индекса департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Размер своей новой пенсии можно посмотреть на государственном портале eesti.ee с 1 апреля. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочному телефону департамента социального страхования 612 1360.

В дополнение к пенсиям будет произведен перерасчет дневной ставки пособия по трудоспособности. С 1 апреля дневная ставка при отсутствующей трудоспособности составит 14,89 евро и ставка пособия по трудоспособности – 446,7 евро в месяц (в 2019 году – 413 евро в месяц). При частичной трудоспособности дневная ставка составит 57% от действующей дневной ставки и пособие в среднем составит 254,70 евро в месяц (в 2019 году – 253,8 евро в месяц). В случае отсутствующей трудоспособности дневная ставка составит 100% от дневной ставки – в среднем 446,70 евро в месяц.



