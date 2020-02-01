Ратас о коронавирусе: сложилась экстренная ситуация. "Следует рассмотреть вариант полного закрытия образовательных учреждений"

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Премьер-министр Юри Ратас отметил в четверг в Рийгикогу, что в Эстонии в связи с коронавирусом сложилось чрезвычайное положение, рассказывает BNS.

По словам Ратаса, нужно быть готовыми к быстрому изменению ситуации в связи с коронавирусом, департамент лекарственных средств получило задание определить доступность критически необходимых лекарств.

Ратас сказал, что на вирус протестированы 464 человека, вирус выявлен в 16 случаях. По словам Ратаса, департамент здоровья поддерживает связь с инфицированными, с учетом ситуации их состояние хорошее.

Ратас отмечает, что департамент здоровья оценивает риск ввоза вируса из-за границы как крайне высокий, а вероятность заражения внутри страны как высокую.

«Правительство в феврале и марте занималось темой распространения коронавируса. Сформулированы шесть целей: предотвратить дальнейшее распространение вируса, его локальное распространение, обеспечить способность системы здравоохранения бороться с вирусом и лечить заболевание, повышать уровень информированности людей, обеспечивать способность человечества справляться с косвенным воздействием и обеспечить нормальное функционирование экономики Эстонии», - сказал Ратас.

Ратас отметил, что с учетом текущего положения дел в мире, в экономике, распространения коронавируса, в Эстонии сложилось чрезвычайное положение. В этой связи правительство сформировало комиссию и составило ряд рекомендаций — отложить мероприятия с числом участников более 100 человек и отложить запланированные госучреждениями экскурсии. Также будет открыт инфономер по коронавирусу 1247

Департамент здоровья уже поднял готовность до уровня 1 — скорая помощь и больницы приступили к пополнению запасов и повышению способности тестирования на коронавирус.

«По-прежнему крайне важен персональный вклад каждого человека. Если человек находился в зоне распространения болезни и у него появились симптомы, нужно 14 дней провести дома, избегать походов в магазин, посещений кино и театров, встреч с друзьями», - сказал Ратас.

Премьер-министр Юри Ратас отметил в четверг в Рийгикогу, что если коронавирус распространится шире, следует рассмотреть вариант полного закрытия образовательных учреждений.

По словам Ратаса, в среду вечером он поговорил со старейшиной волости Сааремаа, который решил на четверг и пятницу закрыть в волости 14 школ и два детских сада.

«На мой взгляд, стоит подумать о закрытии всех образовательных учреждений, если распространение вируса продолжится», - сказал Ратас и добавил, что в таком случае это следует делать на больший срок, чем всего на два дня.

По состоянию на утро четверга в Эстонии коронавирус диагностирован у 16 человек.