Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияФОТО: К месту гибели упавшей со смотровой вышки нарского Astri девочки начали приносить цветы

Дата публикации: Сегодня, 10:15 Просмотрено: 1 360

На месте гибели 12-летней девочки, у нарвского торгового центра Astri, появились первые цветы и свеча. Потрясшая всю Эстонию трагедия произошла 11 марта в 16.09 — девочка упала со смотровой площадки, скончавшись до приезда скорой.

ФОТО: К месту гибели упавшей со смотровой вышки нарского Astri девочки начали приносить цветы

Полиция продолжает расследовать причины и обстоятельства трагедии. Отметим, что на смотровой площадке Astri есть достаточно высокое ограждение и, только забравшись на него, можно случайно упасть с вышки.

Высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений — билет стоит 2 евро.

Галерея

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });