ФОТО: К месту гибели упавшей со смотровой вышки нарского Astri девочки начали приносить цветы

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На месте гибели 12-летней девочки, у нарвского торгового центра Astri, появились первые цветы и свеча. Потрясшая всю Эстонию трагедия произошла 11 марта в 16.09 — девочка упала со смотровой площадки, скончавшись до приезда скорой.



Полиция продолжает расследовать причины и обстоятельства трагедии. Отметим, что на смотровой площадке Astri есть достаточно высокое ограждение и, только забравшись на него, можно случайно упасть с вышки.

Высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений — билет стоит 2 евро.