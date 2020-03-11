Погибшей в результате падения со смотровой вышки нарвского Astri было всего 12 лет

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Идаская префектура полиции распространила пресс-сообщение, согласно которому погибшей 11 марта в результате падения с 30-метровой смотровой вышки нарвского торгового центра Astri является 12-летняя девочка.









Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются полицией.



Как сообщает портал Delfi, поздно вечером 11 марта полиция подтвердила его журналисту, что непосредственно перед падением с 30-метровой смотровой вышки нарвского торгового центра Astri 12-летняя девочка находилась на ней одна.



Трагедия проиошла в 16.09. Упавшая девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи.



Высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений — билет стоит 2 евро.



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ФОТО: Со смотровой вышки нарвского торгового центра Astri упала девочка и скончалась на месте



ФОТО: К месту гибели упавшей со смотровой вышки нарского Astri девочки начали приносить цветы







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