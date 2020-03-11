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Дата публикации: Сегодня, 12:17 Просмотрено: 10 947

Идаская префектура полиции распространила пресс-сообщение, согласно которому погибшей 11 марта в результате падения с 30-метровой смотровой вышки нарвского торгового центра Astri является 12-летняя девочка. 


Погибшей в результате падения со смотровой вышки нарвского Astri было всего 12 лет


Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются полицией.

Как сообщает портал Delfi, поздно вечером 11 марта полиция подтвердила его журналисту, что непосредственно перед падением с 30-метровой смотровой вышки нарвского торгового центра Astri 12-летняя девочка находилась на ней одна.

Трагедия проиошла в 16.09. Упавшая девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Высота смотровой вышки Astri, крупнейшего торгового центра Ида-Вирумаа, составляет 30 метров. Она открыта для посещений — билет стоит 2 евро. 

Prospekt.ee

ФОТО: Со смотровой вышки нарвского торгового центра Astri упала девочка и скончалась на месте

ФОТО: К месту гибели упавшей со смотровой вышки нарского Astri девочки начали приносить цветы


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Комментарии (7)

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Ирина
Вчера, 19:29
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Почему в такие опасные места,  разрешается вход без сопровождения взрослых?
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Салли kotik
Вчера, 19:38
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Потому что 2 еврика заплатил и никого больше не волнует ничего!!!!!! Мои соболезнования родителям!!!!! 
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Валерий
Вчера, 20:42
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Там нет ничего опасного.На улицах опасней!
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Екатерина
Вчера, 23:36
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Соболезную всем родственникам...
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Ljlj
Сегодня, 11:18
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Цитата: Валерий
Там нет ничего опасного.На улицах опасней!
Если там нет ничего опасного, вопрос почему ребёнок упал.
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Кристина
Сегодня, 13:45
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Там высокие ограждения и просто так случайно упасть невозможно, нужно или забраться или перелезть. 
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Лена
Сегодня, 17:27
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Соболезнования родителям(((

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