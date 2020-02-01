Скончался отбывавший пожизненное насильник и убийца Владимир Тенетов

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Отбывавший пожизненное заключение прозванный «Лиллекюласким убийцей» Владимир Тенетов, в 1992 году убивший и изнасиловавший в Таллинне двух женщин, в прошлый четверг скончался в Тартуской тюрьме в возрасте 53 лет в результате проблем со здоровьем, сообщает в среду BNS со ссылкой на Postimees. Поскольку вынесенный в 1994 году смертный приговор впоследствии был заменен пожизненным заключением, Тенетов провел за решеткой 26 лет.

Фото: ohtuleht.ee

Известный как "Лиллекюлаский убийца" Владимир Тенетов в глазах общественности был примерным мужем и отцом семейства, но выпив водки, становился склонным к насилию. «Такое нечасто бывало, чтобы мужа не было дома ночью. Я не знала, что он изменял мне. Я не помню, что он чувствовал в те вечера, приходя домой. Однажды он пришел домой весь в крови, но тогда его избили. Он никогда не выходил из себя и не повышал на меня голос. Я прожила с ним пять лет, и я не верю в это», - рассказала следователю жена Тенетова в 93-м году.

8 августа 1992 года случайный прохожий обнаружил обнаженное тело 20-летней Анны З. в зеленой зоне между улицей Техника и железной дорогой в Таллинне. У убитой не было правого глаза, левый был поврежден. На лице женщины было три пореза, а на шее - следы удушения. Джинсы и белые трусики нашли рядом с трупом, а ярко-зеленый пояс от плаща был обмотан вокруг тела.

Следователи выяснили, что 25-летний Тенетов и Анна З. встретились накануне вечером в троллейбусе - Анна должна была ехать на день рождения своей подруги. Тенетов предложил себя в спутники. Но поскольку именинницы не было, они снова сели на троллейбус а, увидев на следующей остановке бар Aurelija, решили пойти туда вместо этого. В баре было много выпивки, и Анна напилась. Выйдя из бара, Тенетов предложил спутнице сопроводить ее.

В районе между улицей Техника и железной дорогой Тенетов напал на женщину, чтобы изнасиловать ее. Тенетов сказал, что пьяная женщина начала обзывать его импотентом. Поскольку в прошлом Тенетов действительно лечил импотенцию, он расстроился и решил наказать женщину. В кустах она раздел ее, выколол глаза острым предметом и задушил до смерти. Затем он собрал вещи убитой и пошел домой, бросив вещи на дорогу.

Менее чем через три месяца, около 1.30 ночи 28 октября 1992 года, случайный прохожий обнаружил на улице Тихасе тяжело раненную Ирину Л., с которой Тенетов встречался несколькими часами ранее в ресторане на Балтийском вокзале.

Глаза женщины были выколоты, и в ее нижнюю часть тела была вставлена 83-сантиметровая деревянная палка - вероятно, штакетина из ближайшего забора. У женщины была вырвана тонкая кишка, а в брюшную полость засунут пучок листьев. Тенетов оставил мучающуюся от боли женщину в кустах и убежал. Ирина скончалась в реанимации в больнице в 4.20. К этому моменту молодой эстонской полиции стало ясно, что она столкнулась с безжалостным серийным убийцей.

Почти полсотни полицейских опрашивали людей в этом районе, опрошенных набралось около 10 000. Бесчисленное количество рабочих часов ушло на проверку всех улик.

Потребовалось две недели, чтобы идентифицировать вторую жертву, пока на связь не вышел ее отец, который предполагал, что его дочь, 16-летняя Ирина Л., должна была быть у подруги. Никакой информации о перемещениях Ирины не было, и единственная нить пришла от судебного врача, который сказал, что перед смертью она съела шашлык, приготовленный на шампуре.

Звучит странно, но полиция начала выслеживать шашлык. Следователи обнаружили, что в Лиллекюла нет места, где бы продавали шашлык, а ближайший к месту, где была найдена жертва, такой ресторан находится на Балтийском вокзале. Там полиции удалось найти человека, который вспомнил вечеринку в баре вечером после убийства. Свидетель также вспомнил имя одного человека, Игоря, который должен был работать в порту. В портах Таллинна обнаружилось 105 Игорей, но никто из них не был связан с убийством. Полиция несколько недель сидела со свидетелем в ресторане, надеясь, что Игорь появится. В конце концов, он, действительно, появился, и через него полиция в конечном итоге выследила убийцу.

3 января 1993 года специальное подразделение полиции К-командо арестовало родившегося в Ульяновске в 1966 году Владимира Тенетова по подозрению в преступлениях. Тенетов, который ранее работал водителем автобуса в Таллиннском автобусном объединениее, а на время убийств - докером-механизатором в Таллиннском порту, характеризовался работодателями как спокойный и уравновешенный человек.

Никаких нарушений трудовой дисциплины или ненормального поведения работодатель не обнаружил. "В коллективе ничем не выделялся. Добросовестный и аккуратный работник. Спокойный, уравновешенный, веселый в компании друзей и общительный. По словам коллег, хороший глава семьи. С уважением относится к жене и ребенку и посвящает все свое свободное время ребенку", - написал в характеристике Тенетову кадровик Таллиннского кесклиннаского порта.

Но мало кто знал о его темной стороне, которая проявлялась в сутяжничестве и упрямстве. Кроме того, он занимался боевыми искусствами и служил в десантных войсках и в Афганистане. Тенетов, учившийся в Таллиннском морском училище на матроса, вскоре после ареста признался в кровавых делах, но позже отрицал свою вину. После нескольких лет тюрьмы он признался в убийстве и двух других женщин, но они не были найдены.

Владимир Тенетов был осужден в феврале 1994 года за жестокое убийство и изнасилование двух молодых женщин. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы. Позже Таллиннский окружной суд заменил для Тенетова тюремный срок на смертную казнь. Однако в 1997 году он избежал казни, поскольку срок ее исполнения истек: в соответствии с действовавшим законодательством срок исполнения смертной кази истекал через три года после вынесения приговора. Таллиннский городской суд заменил смертный приговор Тенетову пожизненным заключением, которое он и отбывал.



