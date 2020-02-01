Эстонский продуктовый банк из-за коронавируса откладывает сбор продуктов в магазинах

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Эстонский продуктовый банк принял решение отложить проведение планировавшегося 3-4 апреля сбора продуктов в 55 магазинах.

Фото: pixabay.com

Из-за продолжающегося распространения коронавируса в настоящее время не представляется разумным привлекать тысячи добровольцев к крупному мероприятию, сообщил во вторник BNS пресс-секретарь продуктового банка. Ближайшие недели покажут, что будет дальше. Если вирус демонстрирует признаки отступления, весенние дни сбора продуктов состоятся на 8-9 мая.

Во вторник продуктовый банк закроет онлайн-форму регистрации добровольцев на дни сбора продуктов. Как только будет уверенность, что мероприятие состоится в мае, регистрация будет открыта снова.

Самый простой способ поддержать продуктовый банк - сделать денежное пожертвование через armastanaidata.ee или позвонив на телефоны пожертвований Эстонского продуктового банка: при звонке на номер 900 9005 пожертвование составит 2 евро, на номер 900 9010 - 8 евро.

Продуктовый банк является членом Европейской федерации продуктовых банков (FEBA) и Европейской сети по борьбе с бедностью (EAPN Eesti).



