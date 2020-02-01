Коронавирус будут выявлять и в Ида-Вируской центральной больнице

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Дата публикации: Сегодня, 13:03 Просмотрено: 164

В ближайшие дни лаборатории еще у четырех эстонских больниц, в том числе Ида-Вируской центральной больницы, смогут диагностировать коронавирус COVID-1, рассказывает BNS.

Фото: pixabay.com

Сейчас в Эстонии выявлять COVID-19 могут лаборатории департамента здоровья и Synlab, в ближайшие дни эта способность появится и у лабораторий Северо-Эстонской региональной больницы, клиникума Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы, сообщил департамент здоровья.

С 31 января лаборатория департамента здоровья сделала 350 тестов на COVID-19.

По состоянию на полдень 10 марта в Эстонии подтверждены 12 случаев коронавируса.



