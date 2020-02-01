"Тот, кого нельзя называть": российские федеральные телеканалы рассказали об обвале рубля, ни разу его не упомянув

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Российские федеральные каналы Первый, "Россия 1" и НТВ в вечерних выпусках новостей рассказали о финансовой ситуации в стране, ухитрившись ни разу не указать, на сколько упал курс национальной валюты и обвинив в произошедшем руководство Саудовской Аравии, рассказывает newsru.com. Корреспонденты предпочли акцентировать внимание на антикризисных мерах Центробанка, которые "внушают оптимизм", обратил внимание TJ.

Первый канал сделал сюжет об "экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть" главным в вечерних новостях. За пять минут ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.

ВГТРК также поставил сюжет о финансовой ситуации первым в выпуске. Как и на Первом, там сосредоточились на теме падения цен на нефть. Однако в отличие от коллег, "Россия 1" все-таки задалась вопросом, "как чувствует себя рубль", и даже показала зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упала национальная валюта, на телеканале не уточнили.

На НТВ сюжет об экономической ситуации вышел вторым после данных о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль "заметно снизился в цене", но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6-10 лет покрытия убытков. Текущий курс рубля показали в эфире без упоминания изменений за последние сутки.

При этом ни на одном из каналов не употреблялись словосочетания вроде "падение рубля" или "обвал рубля". Об этом упомянул лишь эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, который заявил, что не видит фундаментальных причин для падения рубля. Танкаев признал, что падение цен на нефть играет роль, но заявил, что оно вызвано "информационными поводами и не может быть долгим".

На Первом отметили, что "многие эксперты" называют ситуацию на финансовых рынках "не иначе как паникой, которая не может длиться долго". На "России 1" заявили об "охватившей мир биржевой панике".

Первый и "Россия 1" процитировали слова министра финансов Антона Силуанова о том, что страна "гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами" и "сохранение стабильности". Ведущая "России 1" заявила, что на рынках "естественно, ощущалась общая турбулентность не только рубля, но и валют других развивающихся стран". Ее коллега после перечисления мер со стороны Минфина и Банка России отметил, что "это внушает оптимизм". На НТВ, как и на "России 1" предложили дождаться открытия Московской биржи, допустив, что "мощная волна снижения всех основных индексов несколько ослабеет".

На Первом и на "России 1" главным виновником финансовой ситуации выставили Саудовскую Аравию. Ведущий Первого канала со ссылкой на "экспертов" заявил, что сделку стран ОПЕК+ "развалила Саудовская Аравия", которая хочет "нарастить добычу в борьбе за рынки сбыта". Согласно формулировке корреспондента, Россия "отказалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу сверх того, что значится в соглашении".

На телеканалах сделали акцент на том, что российские власти были готовы к падению цен на нефть и "активно прорабатывали" такой сценарий. Корреспондент объяснил позицию России, почти дословно процитировав министра энергетики Александра Новака: власти настаивали на продлении действующей сделки ОПЕК+, "чтобы понять, как распространение коронавируса отразится на мировой экономике".

На "России 1" напрямую заявили, что в панике на финансовых рынках виновата нефтяная компания Saudi Aramco: после срыва сделки ОПЕК+ она объявила о рекордных скидках для партнёров. Ведущая процитировала Financial Times и Wall Street Journal, которые оценили действия саудитов как начало "ценовой войны". "Россия 1" назвала "фактически самострелом" ситуацию, при которой страны ОПЕК потеряли 500 миллионов долларов за сутки. "Такой обвал цен - подножка для их экономик. Чем хуже странам ОПЕК, тем лучше США", - отметили на ВГТРК.

Если бы Россия согласилась сократить добычу нефти, то она бы потеряла "значительную долю нефтяных рынков в пользу американских производителей сланцевой нефти", указали на Первом со ссылкой на "экспертов". На "России 1" посвятили часть сюжета тому, что РФ теряет долю рынка: пока страны ОПЕК+ "добросовестно снижали объем добычи нефти ради общей стабильности", США наращивали его за счет сланцевых месторождений. Политолог Дмитрий Абзалов заявил "России 1", что от "ценовой войны" пострадают Саудовская Аравия и США.

На НТВ со ссылкой на зарубежные агентства, напротив, отметили, что Саудовская Аравия не ведет "ценовых войн" с Россией, поскольку Москва выступает "важным партнером" Эр-Рияда, а за финансовую ситуацию "несут ответственность все участники сделки". На НТВ, сославшись на "экспертов", сообщили, что Саудовская Аравия лишь заявила о стремлении снизить объем добычи, но делать этого не собиралась.



