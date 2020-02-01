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20 марта в Нарве выступит бэнд Европейской группы армии США USAREUR, после чего участники бэнда выступят в таллиннских школах.

Группа из 45 человек USAREUR 20 марта выступит с оркестром Сил обороны в Нарвском центре культуры Rugodiv; будет исполнена и песня Уку Свисте, недавно представленная на Eesti Laul 2020 Uku Suviste, сообщило посольство США.