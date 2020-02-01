Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / АфишаВ Нарве выступит бэнд Европейской группы армии США  USAREUR

Дата публикации: Сегодня, 19:59 Просмотрено: 86

20 марта в Нарве выступит бэнд Европейской группы армии США  USAREUR, после чего участники бэнда выступят в таллиннских школах.

Группа из 45 человек USAREUR 20 марта выступит с оркестром Сил обороны в Нарвском центре культуры Rugodiv; будет исполнена и песня Уку Свисте, недавно представленная на Eesti Laul 2020 Uku Suviste, сообщило посольство США. 

В Нарве выступит бэнд Европейской группы армии США  USAREUR

Photo by Sgt.

Erica EarlЗа день до концерта в Нарве участники группы посетят школы в Таллинне и выступят в торговом центре Solaris. 20 марта они посетят Нарвские школы и дом престарелых. Группа и хор USAREUR во главе с майором Рэндаллом Бартелем базируются в Сембахе, Германия. Группа и хор USAREUR - пятый по величине музыкальный коллектив армии США, который дает более 250 концертов в год. 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });