Конвейер новостей / АфишаВ Нарве выступит бэнд Европейской группы армии США USAREUR
Дата публикации: Сегодня, 19:59 Просмотрено: 86
20 марта в Нарве выступит бэнд Европейской группы армии США USAREUR, после чего участники бэнда выступят в таллиннских школах.
Группа из 45 человек USAREUR 20 марта выступит с оркестром Сил обороны в Нарвском центре культуры Rugodiv; будет исполнена и песня Уку Свисте, недавно представленная на Eesti Laul 2020 Uku Suviste, сообщило посольство США.
Photo by Sgt.
Erica EarlЗа день до концерта в Нарве участники группы посетят школы в Таллинне и выступят в торговом центре Solaris. 20 марта они посетят Нарвские школы и дом престарелых. Группа и хор USAREUR во главе с майором Рэндаллом Бартелем базируются в Сембахе, Германия. Группа и хор USAREUR - пятый по величине музыкальный коллектив армии США, который дает более 250 концертов в год.