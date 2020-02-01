Допутешествовались! 200 жителей Эстонии оказались в Северной Италии в зоне карантина

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В Северной Италии в зоне карантина в связи с распространением коронавируса оказались около 200 жителей Эстонии, сообщила в интервью коммерческой радиостанции Kuku Raadio посол Эстонии в Риме Селия Кунингас-Саагпакк.

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По имеющимся у Postimees данным, всего сейчас в Италии находятся около 800 жителей Эстонии. Многие из них уже связались с посольством Эстонии и попросили проконсультировать их о возможностях возвращения на родину, информирует BNS.

По словам посла, передвижение по самой Италии не перекрыто, из зоны карантина люди могут вернуться на родину при условии, что у них нет симптомов заболевания. Посольство Эстонии рекомендует приехавшим в Италию ненадолго жителям Эстонии как можно скорее уехать из страны, поскольку целый ряд авиакомпаний уже отменил свои рейсы в регионы с ограниченным передвижением.

По имеющимся у посольства данным, карантинный режим введен в таких провинциях Италии как Алессандрия, Асти, Венеция, Вербано-Кузьо-Оссола, Верчелли, Ломбардия, Модена, Новара, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-Эмилия, Падуя, Пезаро-Урбина и Тревизо. Учитывая масштабы карантина, МИД Эстонии рекомендует временно находящимся в Италии жителям Эстонии по возможности скорее вернуться на родину, если у них не проявились симптомы заболевания, вызванного коронавирусом.



