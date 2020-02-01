Посмотрите на цифры и взбодритесь! Сравнение динамики распространения коронавируса в Эстонии и Италии обнадеживает

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Если в Италии число заразившихся коронавирусом растет как на дрожжах ужасающими темпами, в Эстонии ситуация выглядит очень спокойной, а факты заболевания остаются единичными, судя по всему, не приводящими к новым. Будем надеяться, ничего подобного итальянской эпидемии Эстонии не грозит и в дальнейшем. Цифры пока обнадеживают.

27 февраля был выявлен первый случай заболевания коронавирусом в Эстонии — вирус привез проживающий в республике иранец. 3 марта зафиксирован второй случай — коронавирус привез в Эстонию местный житель из Италии через Ригу. 5 марта стало известно о третьем зараженном эстонце, он летел в Ригу на одном самолете с предыдущим. 6 марта — коронавирус диагностировали у четвертого и пятого эстоноземельцев, также вернувшихся из Италии. В течение того же дня, 6 марта, число зараженных жителей Эстонии увеличилось до десяти, по результатам исследования взятых ранее проб. После этого, вплоть до 9 марта, новых фактов заражения не было зафиксировано.

Последние 18 проб, изученные в Эстонии в воскресенье, не выявили заболевших. Также и в субботу, 7 марта, лаборатория Департамента здоровья проанализировала пробы, взятые у 51 человека, и ни у одного из них коронавирус не подтвердился.

На фоне итальянской эстонская ситуация с распространением коронавируса выглядит очень благополучной. В Италии наблюдался и наблюдается лавинообразный рост числа заболевших, а только за воскресенье там умерло от коронавируса 133 человека.



Как растет в Италии число заболевших коронавирусом



20.02 - 3 человека

21.02 - 19

22.02 - 62

23.02 - 150

24.02 - 229

25.02 - 288

26.02 - 378

27.02 - 650

28.02 - 888

29.02 - 1.128

01.03 - 1.694

02.03 - 2.036

03.03 - 2.502

04.03 - 3.089

05.03 - 3.858

06.03 - 4.636

07.03 - 5.883

08.03 - 7.375





В Италии на 1 млн жителей приходится 122 заболевших, в Иране - 78, в Китае — 56, а, например, в Германии — 12. В Эстонии - 7.6 на миллион.



