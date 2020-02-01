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В понедельник исполняется 76 лет со дня бомбардировок советской авиацией эстонских городов, в этот день будут звонить колокола и пройдут мероприятия памяти, сообщает BNS.

После разрушения города Нарвы 6 марта 1944 года самая большая варварская бомбардировка Таллинна произошла вечером 9 марта и следующей ночью. В две волны, с 19.15 до часу ночи и с 3 до 6 утра советская авиация сбросила на Таллинн 1725 взрывных и 1300 зажигательных бомб.

Главной целью нападения были дома мирных жителей, а не размещенные в Таллинне немногочисленные военные объекты Таллине. Ганзейский город Таллин жестоко пострадал. Загорелся являвшийся символом страны театр Estonia, в котором только что начался спектакль. Горели церковь Нигулисте, здание Городского архива на улице Рюйтли и важня на Ратушной площади. В общей сложности в двух атаках 1549 зданий были разрушены, а 3350 повреждены. Это составляло почти треть жилой площади того времени. Почти 20 тысяч человек остались без крова. В результатебомбардировок погибли 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный.

В 1989 году Эстонское общество охраны памятников старины начало отмечать память жертв бомбардировок 9 марта 1944 года городском кладбище Сизелинна, проводить поминальные службы в церкви Нигулисте и зажигать свечей на улице Харью возле церкви Нигулисте.

В понедельник в 12 часов, на кладбище Сизелинна состоится панихида по жертвам бомбардировок, ее отслужит священник Юстинус Кивилоо.

Поминальная служба будет проходить в церкви Нигулисте с 18 до 19 часов. Выступит Камерный хор Хоровой академии Вероники Портсмут и органист Тийт Кийк. Службу проведет архиепископ EELK Урмас Вийльма. С мемориальной речью выступят профессор истории Юри Кивимяэ и председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик.

В 19.15 зазвонят колокола таллиннских церквей. На улице Харью будут зажжены мемориальные свечи.



