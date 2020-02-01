Департамент здоровья: число зараженных коронавирусом в Эстонии, возможно, будет расти только до конца марта

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Число зараженных коронавирусом может в течение месяца вырасти в Эстонии, но весной ситуация с подобными инфекционными заболеваниями обычно улучшается, сказала «Актуальной камере» глава департамента здоровь Мерике Юрило, передает BNS.

«К весне респираторные заболевания обычно отступают. Существует вероятность, что и коронавирус поступит таким же образом. Во-вторых, мы следим за заболеваемостью в Китае и Южной Корее, где появились самые первые случаи. Мы видим по ним, что за месяц-полтора ситуация стабилизировалась», - сказала Юрило ERR.

Можно предположить, что в течение месяца число заболевших вырастет, но хорошо то, что у зараженных на данный момент заболевание не проходит в тяжелой форме.

«У всех, кто заразился, легкие и средние симптомы. Кашель, насморк, температура, немного плохое самочувствие. Но, к счастью, никто не находится в тяжелом состоянии», - отметила Юрило.

На опасном расстоянии от десяти больных находилось около 200 человек, за состоянием которых следит департамент.

«Если число близко контактировавших станет таким высоким, что мы сами больше не будем справляться, мы сможем задействовать людей из партнерских учреждений. Второй вариант — решить, что люди сами должны будут предоставлять нам обратную связь», - пояснила Юрило.

Департамент вновь подчеркнул, что подозревающим у себя коронавирус людям нельзя обращаться в отделения экстренной медицины, где они могут заразить других, но нужно звонить семейному врачу.



