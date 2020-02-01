Благоустройство рядом с Пяхклимяэской гимназией пора довести до логического конца и сделать тротуар!

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Уважаемая редакция! Пяхклимяэская гимназия – одна из крупнейших в Нарве. Ежедневно в рабочие дни туда потоком стекаются дети со всех районов нашего города. Отрадно, что не так давно городскими властями была проложена новая дорога для того, чтобы снизить автомобильную нагрузку на внутриквартальные дороги, прилегающие к гимназии. После того как родители подняли вопрос об отсутствии тротуара возле школы, тротуар был сделан и огорожен. На мой взгляд, настало время довести благоустройство в этом районе до логического конца и сделать тротуар вдоль ныне существующей дороги, которая проходит между пришкольным стадионом и автомобильной стоянкой. Задумываются ли чиновники об этом? В каком году можно ожидать его асфальтирования?

Надежда, мама школьника

Фото: Этот забор должен быть снесен к 15 апреля.

Этот вопрос рассматривался на одном из заседаний комиссии городского собрания по городскому хозяйству. Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева пояснила комиссии, что в этом году департамент постарается заказать проект для строительства тротуара на этом участке.

Е. Скулачева:

- В настоящий момент специалисты Департамента архитектуры и городского планирования отправили предписание собственнику недвижимости по адресу Кангеласте, 8С с требованием снести к 15 апреля забор, который стоит сейчас на городской земле. По имеющемуся в департаменте городского хозяйства предварительному проекту он подлежит сносу, так как стоит незаконно. В ходе дальнейшего проектирования станет ясно, по какой стороне пройдет тротуар на этом участке дороги.



