Автобусный павильон у Раху, 18 в Нарве пока не обещают

Дата публикации: Сегодня, 09:44 Просмотрено: 272

Уважаемая редакция, уже неоднократно говорилось о том, что на остановке у дома по ул. Раху,18 нужен автобусный павильон, написала нам нарвитянка Валентина, спросив: «Будет ли он установлен в 2020 году?»

ФОТО: А пока люди вынуждены ждать рейсового автобуса под дождем. Софья Боборенко

Член комиссии по городскому хозяйству Нарвского городского собрания Тамара Гордеева неоднократно обращалась к чиновникам Департамента городского хозяйства с просьбой установить павильон на автобусной остановке у дома № 18 по ул. Раху. После завершения работ по строительству велосипедно – пешеходной дорожки павильон появился на той стороне улицы Раху, где проходит дорожка (то есть со стороны Аккекюла). На одном из заседаний вышеупомянутой комиссии Гордеева вновь обратилась к директору Департамента городского хозяйства Елене Скулачевой с вопросом, появится ли павильон с противоположной стороны.

Е. Скулачева:

- Стоимость одного павильона составляет не менее пяти тысяч евро, павильоны устанавливаются за счет основного бюджета города. В 2020 году в бюджете не запланированы деньги на установку автобусных павильонов где бы то ни было. Если в дополнительном бюджете города будут средства, то можно будет вернуться к этому вопросу и ставить его перед депутатами горсобрания. Планируется, что в скором времени Нарва будет принимать участие в проекте, в ходе которого можно будет оснастить город современными автобусными павильонами.

От себя добавим: интересно, долго ли придется ждать?

Подготовила Софья Боборенко