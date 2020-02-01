Лоббисты строительства АЭС в Эстонии исключают ее появление на берегу Наровы

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Руководители паевого товарищества Fermi Energia уже некоторое время активно лоббируют создание в Эстонии атомной электростанции. Хотя строительство станции может начаться только через десять лет, с местными самоуправлениями уже ведутся разговоры, чтобы обсудить, где ее построить, пишет Pärnu Postimees. В то же время Fermi Energia уже сегодня называет места, где строительство АЭС исключено, и в их число входит побережье Наровы, сообщает BNS.

Иллюстративное фото.

В долгосрочной перспективе Fermi Energia хочет построить модульную, небольшую в глобальном масштабе, атомную электростанцию мощностью до 300 мегаватт. Предполагается, что такая станция сможет покрывать около четверти общего потребления энергии в стране и способствовать, по словам разработчиков, достижению климатических целей, а также обеспечению энергетической безопасности Эстонии и повышению независимости государства. Согласно заказанному компанией и проведенному в феврале фирмой Kantar Emor опросу, 58 процентов эстонцев скорее поддерживают ядерную энергетику.

Согласно видению авторов идеи, подготовительные работы могут занять до десяти лет, а первые сваи будут вбиты в землю к 2030 году. Но найти место, где расположится электростанция стоимостью примерно в миллиард евро, нужно гораздо раньше. Однако в маленькой стране, где действуют многочисленные природоохранные ограничения, таких мест не так много.

До настоящего времени компания в основном посещала руководителей волости Виру-Нигула в Северной Эстонии. Это место кажется подходящим для разработчиков. Они уже встретились с жителями муниципалитета и даже свозили связанных с местным самоуправлением людей в Финляндию для знакомства с атомной электростанцией в Олкилуото.

Тем не менее, разработчики проявляют интерес и к другим местам: например, обсуждалось расположение на полуострове Пакри, а также в красивом месте на побережье Пярнумаа. В конце прошлого года представители компании встретились с Ромеком Косенкраниусом, мэром летней столицы.

Косенкраниус подчеркнул, что это была только одна встреча информативного характера, на которой не было сделано никаких обещаний или соглашений.

Тем не менее, в разговоре с Косенкраниусом выяснилось, что одним из немногих известных в настоящее время потенциальных мест для предполагаемой атомной электростанции является прибрежная зона в Тыстамаа, находящаяся в ведении городской управы Пярну. «Они неоднократно подчеркнули, что сам Пярну для них непривлекателен», - отметил мэр.

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс сказал, что в этом году будет сделан анализ, по итогам которого выяснится, можно ли будет в дальнейшем считать побережье в районе Тыстамаа подходящим для АЭС участком.

По словам Каллеметса, в Эстонии мало мест, где можно построить такую станцию. «Река Нарва, скалистое побережье, Лахемаа, другие природные заповедники, районы, подверженные риску затопления, окрестности Таллинна и другие зоны природоохранных ограничений», - перечислил он районы, в которых строительство исключено.

Отметим, что пока работающие нарвские электростанции находятся именно на берегу Наровы, то есть вероятность того, что энергию из атома будут получать там же, где пока получают из сланца, получается, исключена.

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