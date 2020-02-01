Из-за заражения коронавирусом одного ученика в таллиннской школе на 2 недели отменили все уроки

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В пятницу вирус COVID-19 диагностировали у ученика Таллиннской гимназии Кристийне, в школе на две недели отменяют уроки, сообщает BNS.

В пятницу у ученика Таллиннской гимназии Кристийне диагностировали коронавирус COVID-19, поскольку ребенок находился в школе, в здании как минимум на две недели отменят уроки, передало Министерство образования и науки. Помещения школы основательно продезинфицируют. В период отмены уроков учебная работа школы будет проходить в нестационарной форме.

Поскольку невозможно выяснить, с кем заболевший ученик контактировал, находясь в школе, всех учеников Кристийнеской гимназии просят две недели оставаться дома и избегать контактов за пределами дома. Их также просят не участвовать в спортивных мероприятиях и деятельности по интересам.

Министерство считает эту меру предосторожности необходимой для локализации вируса. Чтобы предотвратить распространение вируса в школах и детских садах, министерство просит всех руководителей образовательных учреждений быть готовыми закрыть учреждения на срок до двух недель и проводить учебную работу в нестационарной форме, если потребуется.

Если человек обоснованно подозревает, что заболел коронавирусом, необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания — кашель, высокая температура, затрудненное дыхание. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.