В Эстонии коронавирус диагностирован уже у 10 человек

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Рано утром в пятницу лаборатория департамента здоровья выявила коронавирус у пяти таллиннцев, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо-Рига, всего в Эстонии коронавирусом инфицированы десять человек, во всех случаях вирус ввозили в страну.

У департамента имеется список пассажиров авиарейса Бергамо-Рига за 29 февраля, департамент связался со всеми инфицированными. По оценке департамента, люди заразились находясь в зоне риска, то есть Северной Италии. Сейчас пациенты находятся на домашнем лечении.

На данный момент у департамента также имеется список пассажиров рейса Бергамо-Таллинн за 29 февраля. По нынешним данным, этим рейсом воспользовался один диагностированный в четверг больной.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, в определенных случаях также через зараженные поверхности. По данным ВОЗ, вирус сохраняется во внешней среде 24-48 часов на твердой поверхности, 8-12 часов в пористых материалах и до 72 часов на влажных поверхностях. Вирус не распространяется через вентиляционные устройства.

Самая эффективная мера профилактики распространения вируса — быстрое выявление ввезенных в страну случаев и их лечение. Чтобы избежать распространения вируса на месте, вернувшимся из зон риска людям следует 14 дней находиться дома и внимательно следить за своим здоровьем. При появлении любых симптомов заболевания нужно связаться с врачом.

В Таллинне и Тарту действуют дополнительные бригады, состоящие из двух медицинских работников и техника экстренной медицины, которые работают в дополнение к бригадам скорой помощи. Они обслуживают только те случаи, где есть подозрения на коронавирус. Бригады берут пробы на дому у пациента. В общественные места как, например, аэропорт или порт приезжает в случае подозрения на коронавирус бригада скорой помощи, состоящая из трех человек, которые доставляют пациента с подозрением на заболевание в больницу. Бригады работают круглосуточно.

Всего департамент здоровья проанализировал 183 пробы, из них 10 дали позитивный результат, а 173 — негативный.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, а также необходимо соблюдать правила гигиены — правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

Согласно оценке риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья.



