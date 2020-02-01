Министр предупреждает эстонские самоуправления: все должны быть готовы к риску распространения коронавируса!

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Министр государственного управления Яак Ааб рекомендует местным самоуправлениям быть готовыми к коронавирусу, сообщает BNS.

«Я направил местным самоуправлениям письмо, в котором попросил пересмотреть планы подготовки к кризисным ситуациям и ежедневные действия по обеспечению безопасности и защищенности населения, - сказал Ааб. - И сейчас, и в будущем важно, чтобы мы были готовы к ухудшению ситуацию и ее урегулированию. Именно готовность обеспечивает способность справляться с экстренными ситуациями, все равно, является ли кризисом коронавирус или внезапный шторм».

По мнению Ааба, правительство и правительственные учреждения отреагировали на глобальную вспышку вируса эффективно и деятельно. «Министерство образования и науки распространило в школах руководство от департамента здоровья на эстонском и русском. В том числе также было сказано, что посещавшим зоны риска учащимся после поездки стоило бы две недели оставаться дома», - сказал Ааб.

Министерство социальных дел проинформировало социальные и попечительские учреждения. По словам Ааба, важно, чтобы на месте информацию тщательно продумали. «Я хочу подчеркнуть, что важную роль сыграл именно министр социальных дел Танель Кийк. Под его руководством быстро собралась рабочая группа, которая составила руководство по борьбе с коронавирусом. На данный момент установлены дополнительные средства для дезинфекции, население проинформировано, прошли встречи с различными сторонами, посвященные распределению задач и организации сотрудничества. На се

одняшний день установлено, что международные аэропорты и порты Эстонии обладают способностью использования термокамер».

Департамент здоровья оценивает вероятность распространения заболевания в Эстонии как среднюю. Нужно, чтобы каждый житель следовал общим правилам, чтобы предотвратить возникновение кризисной ситуации в Эстонии.



