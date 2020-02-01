ФОТО: Трудоустройство молодежи в Ида-Вирумаа: один проект успешно финишировал, но их надо в десять раз больше

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Обещали трудоустроить 60 процентов от числа участников, трудоустроили 87: таковы итоги проекта «Трудоустройство безработной молодежи Ида-Вирумаа», заключительное мероприятие которого состоялось в Силламяэ.

ФОТО: Участники проекта получили свидетельства о том, что они прошли подготовку, связанную с трудоустройством. Татьяна Завьялова

Проект профинансирован Социальным фондом ЕС и длился полтора года, лидер-партнером по нему выступило нарвское МТÜ «Ребенку свой дом».



«Не могу, у меня работа»

Для финальной встречи организаторов, их партнеров и, конечно же, участников проекта из-за своего местоположения был выбран Силламяэ, Центр культуры.

- Не думала, что столько вас соберется, - обращаясь к участникам проекта, сказала руководитель НКО и координатор программы проекта Наталья Умарова, добавив: Самое приятное, что можно было услышать в ответ на приглашение, «не могу, у меня работа».

И это понятно — парни и девушки, попавшие в орбиту проекта, на начальном его этапе нигде не учились и не работали. Но проект помог ребятам мобилизоваться, посмотреть на себя и свою ситуацию другими глазами — через групповые занятия со специалистами, индивидуальные консультации и, наконец, практику на предприятиях. «Были у нас и ребята с глубоким недостатком здоровья, некоторые смогли поработать только 1-2 раза, но для них это был момент очень важный, потому что это была их первая работа. Один из парней настолько втянулся, что, имея собственную инвалидность, пошел помогать в социальный центр».

Плюс партнеры

Ребятам, успешно дошедшим до финала (два человека из проекта выбыли), организаторы вручили свидетельства участника, для каждого нашли слова похвалы и одобрения. Не были обойдены вниманием и работодатели, и партнеры организации.

Наталья Умарова отмечает: проект получился успешным - из 41 его участника 36 трудоустроились, трое отправились заканчивать учебу. И подчеркивает, что в этом также большая заслуга партнеров команды проекта - Кассы по безработице, волостного управления Йыхви, горуправления Силламяэ, молодежного центра Кохтла-Ярве, Ида-Вирумааского центра профобразования . К сожалению, в Нарве пришлось обходиться без помощи муниципалитета.

- Иногда мы даже не предполагаем, какие сложности у наших детей, - говорит Наталья Умарова, кстати, доктор наук по педагогике и магистр социальной работы.- Почему они не учатся и не работают. Мы в этом старались разобраться, для каждого найти подходящую работу, а работодатели помогали нам довести дело до нужного результата.

Участник проекта из Кохтла-Ярве Павел Белых, с которым нам удалось побеседовать, попробовал себя даже в двух качествах: как офисный работник, в обязанностях которого было помогать в работе с компьютером, а потом занимался уборкой заправок в ночное время на пути от Нарвы до Раквере. Павел убедился: он хочет заняться индивидуальным предпринимательством, связанным с интернетом, и теперь будет прилагать к этому еще больше усилий.

Наша справка:

На конец января в Ида-Вирумаа было 6 694 безработных, из них в возрасте от 16 до 24 лет - 595 человек.



Татьяна Завьялова