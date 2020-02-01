Почти половина жителей Эстонии считают, что грипп опаснее коронавируса

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Согласно опросу Norstat Estonia, проведенному Институтом социальных исследований, эстонцы боятся гриппа вдвое больше, чем коронавирусов, сообщает BNS.

Фото: pexels.com

Опрос исследовал, насколько люди воспринимают текущий коронавирус как угрозу. Обнаружилось, что 46 процентов респондентов считают, что грипп более опасен чем коронавирус, их здоровью и здоровью их близких. Коронавирус считают более опасным, чем грипп, вдовое меньше опрошенных: 23 процента респондентов. 31 процент не имели своего мнения на этот счет.

Был также задан вопрос о достаточности принятых эстонским государством мер по контролю над коронавирусом. Пять процентов опрошенных считают меры достаточными, 24 процента - недостаточными, а 17 процентов не имеют своего мнения.

Что касается личного поведения, то на вопрос, вносил ли респондент лично или намерен ли внести какие-либо изменения в свои планы из-за коронавируса, 72 процента ответили, что не сделали или не планируют менять свои планы, 23 процента опрошенных изменили или планируют изменить свои планы, а 5 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос Norstat был проведен во вторник и среду среди 500 респондентов - граждан Эстонии 18 лет и старше.