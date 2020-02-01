Почти половина жителей Эстонии считают, что грипп опаснее коронавируса

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаПочти половина жителей Эстонии считают, что грипп опаснее коронавируса
Дата публикации: Сегодня, 09:54 Просмотрено: 134
Согласно опросу Norstat Estonia, проведенному Институтом социальных исследований, эстонцы боятся гриппа вдвое больше, чем коронавирусов, сообщает BNS.
Опрос исследовал, насколько люди воспринимают текущий коронавирус как угрозу. Обнаружилось, что 46 процентов респондентов считают, что грипп более опасен чем коронавирус, их здоровью и здоровью их близких. Коронавирус считают более опасным, чем грипп, вдовое меньше опрошенных: 23 процента респондентов. 31 процент не имели своего мнения на этот счет.
Был также задан вопрос о достаточности принятых эстонским государством мер по контролю над коронавирусом. Пять процентов опрошенных считают меры достаточными, 24 процента - недостаточными, а 17 процентов не имеют своего мнения.
Что касается личного поведения, то на вопрос, вносил ли респондент лично или намерен ли внести какие-либо изменения в свои планы из-за коронавируса, 72 процента ответили, что не сделали или не планируют менять свои планы, 23 процента опрошенных изменили или планируют изменить свои планы, а 5 процентов не смогли ответить на этот вопрос.
Опрос Norstat был проведен во вторник и среду среди 500 респондентов - граждан Эстонии 18 лет и старше.