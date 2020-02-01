Виновен, но свободен. Суд не стал сажать в тюрьму нанесшего смертельные ножевые ранения 71-летнего карманника

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Харьюский уездный суд в среду приговорил прежде известного как карманник Юрия Хабарова к условному заключению в связи с его в участием в произошедшей летом прошлого года ссоре в казино: в ходе ссоры Хабаров ранил ножем человека, что привело к его смерти. Хабарова освободили из-под стражи прямо в зале суда, сообщил BNS.



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Суд переквалифицировал вину 71-летнего Юрия Хабарова с убийства на причинение тяжелого вреда здоровью и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, в процессе укороченного делопроизводства срок был сокращен на треть. Суд также вычел семь месяцев и три дня содержания под стражей, так что окончательным приговором стал условный срок в два года, восемь месяцев и 27 дней. Суд также назначил осужденнному испытательный срок в три года и четыре месяца.

Суд установил, что при нанесении ответного удара Хабаров не имел намерения убить, и принял при вынесении приговора во внимание величину вины, искреннее раскаяние и высокий возраст подсудимого. Суд также учел, что Хабаров находился под стражей более семи месяцев во время предварительного следствия, а также его состояние здоровья серьезно больного Хабарова.

По выдвинутому Пыхьской окружной прокуратурой обвинению, 2 августа прошлого года в казино на бульваре Мере в Таллинне вспыхнула ссора между известным в преступных кругах под кличкой Нос, но уже десятилетие ведущим жизнь законопослушного гражданина Хабаровым и 47-летним мужчиной. Ссора выплеснулась из казино на улицу, где началась драка и Хабаров нанес ответные удары ножом в живот, грудь и в область шеи. После этого Хабаров ушел. Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где спустя два дня он скончался. Полиция задержала Хабарова и по ходатайству прокуратуры он был арестован.

Пыхьская окружная прокуратура обжалует решение уездного суда. Учитывая, что вердикт существенно отличается от точки зрения прокуратуры, прокуратура планирует обжаловать судебное решение в окружном суде, сообщила в среду BNS пресс-служба прокуратуры.