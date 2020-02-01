В близком контакте с зараженной коронавирусом гражданкой Латвии были 15 жителей Эстонии

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В близком контакте с зараженным коронавирусом гражданкой Латвии были летевшие с ней одним рейсом 15 жителей Эстонии, департамент здоровья связался с ними, сообщает BNS.

Фото: World Health Organization

Пассажиры, сидевшие в одном ряду с зараженным человеком или в двух рядах впереди или позади него, считаются близко контактировавшими с зараженным. За состоянием здоровья тех, кто находился в тесном контакте, ведется активный контроль, что означает, что человек должен оставаться дома в течение 14 дней и ежедневно отвечать на свои вопросы, касающиеся его здоровья.

С теми, кто летел тем же рейсом, но был в обычном контакте с зараженной, то есть сидел дальше от зараженной женщины, в настоящее время связываются. Этих пассажиров просят внимательно следить за своим здоровьем в течение двух недель.

Если человек подозревает заболевание коронавирусом, следует проконсультироваться со своим семейным врачом или консультационной линией семейных врачей по номеру 1220. В случае серьезной проблемы со здоровьем (например, затрудненного дыхания) следует позвонить по номеру экстренной помощи 112. Конечно, не стоит обращаться за помощью в отделение экстренной медицины, поскольку в таком случае человек может распространить вирус другим находящимся в медицинском помещении людям.

Анализ коронавируса может быть успешно сделан человеку, у которого уже есть симптомы заболевания - очень вероятно, что анализ может поакать ложный отрицательный результат до появления таких симптомов как кашель, температура и затрудненное дыхание.

Первая в Латвии зараженная коронавирусом прибыла в Ригу 29 февраля рейсом BT226 из Мюнхена.