Не задержали! В багаже полицейского в Таллиннском аэропорту обнаружили муляж оружия и телескопическую дубинку

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В воскресенье в Таллиннском аэропорту в багаже полицейского были обнаружены муляж оружия, телескопическая дубинка и наручники, сообщает BNS.



Фото: Delfi

Полицейский хотел лететь в Хельсинки, но должен был отнести обнаруженные в его багаже предметы в камеру хранения.

После этого полицейский смог продолжить свою поездку.