Не задержали! В багаже полицейского в Таллиннском аэропорту обнаружили муляж оружия и телескопическую дубинку

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияНе задержали! В багаже полицейского в Таллиннском аэропорту обнаружили муляж оружия и телескопическую дубинку
Дата публикации: Сегодня, 16:22 Просмотрено: 139
В воскресенье в Таллиннском аэропорту в багаже полицейского были обнаружены муляж оружия, телескопическая дубинка и наручники, сообщает BNS.
Фото: Delfi
Полицейский хотел лететь в Хельсинки, но должен был отнести обнаруженные в его багаже предметы в камеру хранения.
После этого полицейский смог продолжить свою поездку.