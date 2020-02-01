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Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияНе задержали! В багаже полицейского в Таллиннском аэропорту обнаружили муляж оружия и телескопическую дубинку

Дата публикации: Сегодня, 16:22 Просмотрено: 139

В воскресенье в Таллиннском аэропорту в багаже полицейского были обнаружены муляж оружия, телескопическая дубинка и наручники, сообщает BNS.

Не задержали! В багаже полицейского в Таллиннском аэропорту обнаружили муляж оружия и телескопическую дубинку

Фото: Delfi

Полицейский хотел лететь в Хельсинки, но должен был отнести обнаруженные в его багаже предметы в камеру хранения.

После этого полицейский смог продолжить свою поездку.

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