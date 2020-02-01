Люди верят в хорошее! Исследование: жители Эстонии считают, что у их детей будет больше денег

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Согласно проведенному кредитной управляющей компанией Intrum исследованию, подавляющее большинство жителей Эстонии считает, что в будущем их дети будут находиться в лучшем финансовом положении, чем они сами, сообщает BNS.





В то же время половина участников исследования готова поддерживать детей и после того, как те начнут самостоятельную жизнь, сообщил Intrum.



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«Жители страны считают, что экономическое положение детей будет лучше их собственного. Всего 7 процентов респондентов думают, что их дети окажутся в худшем финансовом положении. В среднем же по Европе доля таких пессимистов составила целых 20 процентов - Эстония в этом смысле выделяется позитивным настроем», – сказала исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.



В лучшее финансовое будущее своих детей верят 58 процентов респондентов в Эстонии, 51 процент в Латвии и 35 процентов в Литве. По словам Валейки, свою роль тут играет то, что эстонские потребители смотрят в будущее с оптимизмом: всего 37 процентов ответивших считают, что ослабление ЕС окажет негативное влияние на их экономическое положение. В среднем же по Европе таких людей 44 процента.

Из участников эстонского исследования 46 процентов (в Европе 47 процентов) согласились с тем, что должны финансово поддерживать своих детей, когда те начинают самостоятельную жизнь, а 23 процента (в Европе 30 процентов) признали, что по финансовым причинам их дети не могут покинуть родительский дом настолько рано, как они сами хотели бы. 56 процентов респондентов (в Европе 63 процента) в предыдущие шесть месяцев занимали деньги или использовали лимит кредитной карты, чтобы купить что-то своим детям.

С 2013 года компания Intrum составляет отчеты по платежеспособности европейских потребителей. Отчет основан на данных опроса 24 004 потребителей из 24 европейских стран и дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их расходах и их способности управлять семейными финансами.

Intrum — европейское предприятие, оказывающее услуги кредитного администрирования, которое активно действует в 24 европейских странах. Штаб-квартира Intrum находится в Стокгольме, Швеция. Акции Intrum котируются на стокгольмской бирже Nasdaq.



