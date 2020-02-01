Это важно! Первого марта прекратил работу короткий номер полиции 110

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С 1 марта в Эстонии будет работать только единый номер экстренной помощи 112, по которому можно вызвать полицию, скорую помощь и спасателей.







Вызвать полицию по номеру экстренной помощи, который обслуживает Центр тревоги, в Эстонии можно еще с 2015 года. Закрытие короткого номера полиции завершает государственный проект по созданию единого номера экстренной помощи. В результате в Эстонии остается только единый номер экстренной помощи 112, по которому можно вызвать как полицию или спасателей, так и скорую помощь. По словам Юты Урбалу, руководителя службы организации сотрудничества Центра тревоги, это решение систематизировало и ускорило их работу.

«Центр тревоги получает миллион звонков в год, за сутки происходит в среднем 300 вызовов полиции. Многие происшествия требуют реакции сразу нескольких служб. В этом случае централизованная обработка звонков в экстренные службы позволяет ускорить все процессы и координировать действия».

С 2015 года звонки на номер полиции 110 переводятся на номер экстренной помощи 112, и автоответчик на двух языках сообщает позвонившему, что старый номер закрывается. В результате этого, а также проведенной в последние годы информационной работы количество звонков на старый номер существенно сократилось и составляет всего несколько процентов от общего количество звонков в Центр тревоги.

По словам Юты Урбалу, центр все же будет следить за тем, чтобы звонки людей, по привычке набравших 110, и после 1 марта поступали в Центр тревоги на номер экстренной помощи 112.

«В сотрудничестве с Центром ИТ-разработок Министерства внутренних дел мы создали систему мониторинга, которая сообщает нам, набрал ли человек 112 после прослушивания сообщения на автоответчике. Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы никто не остался без помощи и все звонки поступили в экстренные службы», – сказала Урбалу.

Привычка набирать 110 более характерна для крупных городов, чем для регионов. Большая часть звонков на старый номер полиции приходится на Таллинн и Харьюмаа. За ними следуют звонки из восточного региона страны. В январе 2020 года номер 110 был набран 3902 раза.

112 – номер экстренной помощи, действующий по всей Европе, по нему можно вызвать полицию, спасателей и скорую помощь. Звонки на номер 112 принимают диспетчеры Центра тревоги, работающие в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну. В течение суток Центр тревоги принимает в среднем 2600 звонков, и примерно в половине случаев выезжают бригады скорой помощи, спасателей или полиции.



