ВИДЕО: Ритуал сожжения Зимы в Нарва-Йыэсуу был столь же скоротечным, как и сама зима

Дата публикации: Вчера, 18:34 Просмотрено: 634

В Нарва-Йыэсуу празднование Масленицы 1 марта, включавшее и игры, и песни, и танцы, и блины, само собой, продолжалось пару часов, но непосредственно прощание с зимой – сожжение символизирующей ее куклы – было очень стремительным.



Кроме фигуры красавицы, которая была более милой, чем минувшая зима, ничего в костре, можно сказать, не было, отчего огонь согревал празднующих совсем недолго. Так и ушедшая зима морозила очень щадяще.

Одной из масленичных забав в Нарва-Йыэсуу была игра в снежки, но не настоящие, а искусственные, что также было весьма символично для прощания с малоснежной зимой.



