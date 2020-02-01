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Конвейер новостейФОТО: Одним махом: Нарва отпраздновала Масленицу/Вастлапяев

Дата публикации: Сегодня, 16:19 Просмотрено: 181

Нарва следуя давней традиции, на территории Нарвского замка 1 марта отпраздновала Масленицу и по эстонским, и по славянским обычаям. 

ФОТО: Одним махом: Нарва отпраздновала Масленицу/Вастлапяев

Так что там и каду катали (на эстонских хуторах было принято на Вастлапяев собирать в мешок все старье и ненужные вещи и палками откатывать его либо на соседский хутор, либо в лес), и частушки озорные пели.

А также мастерили чучела, с аппетитом ели блины, дрались мешками. Увы, погода не поспособствовала празднику, народу могло бы быть и побольше, если бы не сырость и ветер. Но самые активные горожане все же пришли и нашли, чем заняться.

Фото и текст: Светлана Зайцева

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