ФОТО: Одним махом: Нарва отпраздновала Масленицу/Вастлапяев

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Нарва следуя давней традиции, на территории Нарвского замка 1 марта отпраздновала Масленицу и по эстонским, и по славянским обычаям.











Так что там и каду катали (на эстонских хуторах было принято на Вастлапяев собирать в мешок все старье и ненужные вещи и палками откатывать его либо на соседский хутор, либо в лес), и частушки озорные пели.





А также мастерили чучела, с аппетитом ели блины, дрались мешками. Увы, погода не поспособствовала празднику, народу могло бы быть и побольше, если бы не сырость и ветер. Но самые активные горожане все же пришли и нашли, чем заняться.



