ФОТО: В Нарве автомобиль с российской стороны разогнался и протаранил ворота погранпункта

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В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота. Нарушитель задержан, сообщает BNS со ссылкой на ERR.

Фото: Роман Викулов

"В 2:40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии", - сообщил порталу ERR Новости оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару.

Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.

Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение.