ФОТО: В Нарве автомобиль с российской стороны разогнался и протаранил ворота погранпункта

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияФОТО: В Нарве автомобиль с российской стороны разогнался и протаранил ворота погранпункта
Дата публикации: Сегодня, 12:21 Просмотрено: 422
В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота. Нарушитель задержан, сообщает BNS со ссылкой на ERR.
Фото: Роман Викулов
"В 2:40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии", - сообщил порталу ERR Новости оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару.
Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.
Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение.
Личность мужчины устанавливается. Детали инцидента выяснятся в ходе уголовного расследования.