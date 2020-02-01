Эстонию на "Евровидении-2020" будет представлять Уку Сувисте

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В субботу, 29 февраля, в спортивно-развлекательном конкурсе Saku Suurhall прошел финал песенного конкурса Eesti Laul-2020, победителем которого стал Уку Сувисте с песней "What Love Is". Он будет представлять Эстонию на "Евровидении-2020" в Роттердаме, сообщает BNS.

Коллаж: Delfi





Об этом сообщил портал новостей вещания. По итогам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей в суперфинал вышли Яагуп Туйск, Anett x Fredi и Уку Сувисте.

Победителя суперфинала определяли зрители. Им стал Уку Сувисте. В прошлом году Уку Сувисте занял второе место на конкурсе Eesti Laul. В этом году Сувисте работает с суперзвездой из России Филиппом Киркоровым и его командой. Одним из авторов песни "What love is" является Шэрон Вон, которая в прошлом занималась созданием песни "Scream" для Сергея Лазарева.

37-летний Уку Сувисте — уроженец южноэстонского города Выру, известный эстонский поп-певец, пианист и музыкальный продюсер.

Уку учился в Таллиннской музыкальной средней школе № 21. У него был отличный музыкальный слух. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано в 1997 году. В юношестве Уку активно занимался спортом - играл в теннис во время учёбы в средней школе, увлекался легкой атлетикой.

После окончания школы Уку Сувисте служил в Силах обороны, в подразделении Таллинского Единого батальона. В 2001 году учился в Колледже информационной технологии, который окончил, получив специальность системного администратора.

В 2002 году он учился в Таллинском музыкальном училище имени Георга Отса на кафедре эстрадно-джазового пения.

В 2005 году Уку занял третье место на конкурсе молодых исполнителей «Kaks takti ette», но он был признан лучшим певцом. В канун рождественских праздников он выпустил свой первый хит, It's Christmas Time, выступив в роли автора и продюсера.

В 2006 году Уку присоединяется к группе в стиле ритм-энд-блюз и диско Lament, выступая в ней в роли второго вокалиста и клавишника. В 2010 году Уку участвовал в Юрмале в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна».

После конкурса Уку выпускает первый русскоязычный хит «Ищу тебя». В 2012 года Уку при поддержке Министерства обороны Эстонии и ЮНИСЕФ выпускает видеоклип с песней «Võitmatu» («Непобедимый»). Видеоклип был снят с участием эстонских и иностранных солдат и членов их семей.

В конце 2012 года Уку записывает хит с российской и белорусской певицей Анжеликой Агурбаш, с которой они выпустили клип с песней «Белый снег», есть версия этой песни и на эстонском языке.

В 2014 году Уку участвовал в третьем сезоне программы «Su nägu kõlab tuttavalt», эстонской версии передачи «Один в один!».

В 2018 году он принял участие в программе «Голос» (Россия, сезон 7), попав в команду Ани Лорак, слепом прослушивании песню Эда Ширана «Perfect”.



