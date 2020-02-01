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Конвейер новостей / ОкрошкаВИДЕО: Анне Вески поет на эстонском  песню группы Metallica

Дата публикации: Сегодня, 19:14 Просмотрено: 159

В пятницу, 28 февраля, эстонская певица Анне Вески дала большой концерт в таллиннском концертном доме Alexela. В числе прочих песен прозвучала и эстоноязычная версия композиции "Nothing else matters" американской рок-группы Metallica, сообщает rus.err.ee.

ВИДЕО: Анне Вески поет на эстонском  песню группы Metallica

Коллаж: Delfi/Wiki

Концерт был приурочен ко дню рождения певицы, который праздновался 27 февраля.

В эстонской версии хит Metallica называется "Ja sellest ma hoolin".


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