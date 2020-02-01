ВИДЕО: В Москве три человека погибли после банной вечеринки с сухим льдом на дне рождения "аптечного ревизорро"

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Три человека погибли, четверо остаются в больнице после празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе. Супруг Диденко ради зрелищности высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, в результате началась химическая реакция. Гости вечеринки, прыгнувшие в воду после бани, получили сильные ожоги и отравление, рассказывает newsru.com.

Фото: Кадр из видео.

Два человека скончались на месте, сообщается на сайте Следственного комитета. Муж Диденко Валентин умер в больнице, у него осталось двое детей. Всего на дне рождения было 18 гостей. Трагедия произошла вечером 28 февраля в комплексе "Девятый вал" по адресу: Коломенский проспект, дом 10.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. московского главка ведомства взять расследование под личный контроль. В рамках расследования допрошены работники банного комплекса.

Екатерина Диденко записала видео, в котором подтвердила смерть мужа и еще двух друзей. РЕН ТВ называет имена погибших - это 25-летние Наталья Монакова и Юрий Алферов. Диденко не сообщила подробностей произошедшего, так как, по ее словам, дала подписку о неразглашении. "Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон", - сказала девушка.

По данным РЕН ТВ, муж блогерши знал об опасности использования сухого льда в закрытом помещении. Устанавливается фирма, где он заказал лед. "Все случилось неожиданно, муж Диденко сказал, что сейчас будет перфоманс. Пошел к машине и принес этот самый лед. Как он думает, жена Екатерина не знала о сюрпризе", - рассказал телеканалу один из пострадавших.

29-летняя Екатерина Диденко называет себя "аптечным ревизорро" и дает молодым родителям советы по подбору лекарств. Своим подписчикам она рассказывала, что является провизором по образованию и показывала красный диплом по специальности "фармацевт".

НТВ обратил внимание, что несколько месяцев назад Диденко опубликовала в Instagram фотографию какого-то эксперимента мужа с подписью: "Что получится, если взять огнетушитель, сумку, швабру. Поджечь... И реально, получается бомба!!!" В комментариях к посту она объяснила, что суть эксперимента в том, чтобы "подручными средствами получить сухой лед и вспомнить его свойства".





Сухой лед (твердый диоксид углерода) свободно и дешево продается в интернете в брикетах и гранулах. Его часто используют в пищевой промышленности для шоковой заморозки свежих продуктов и в химических шоу. Он также применяется в составе реагентов при разгоне облаков. Температура твердого брикета сухого льда составляет около минус 79 градусов по Цельсию. Ожог при прикосновении будет как от огня.

Туман, который выделяется при плавлении сухого льда, для человека безвреден при условии, что помещение хорошо проветривается, рассказала "Комсомольской правде" химик Ириан Ильченко. Если же комната заполняется углекислым газом, у присутствующих начинается головокружение, а затем они начнут задыхаться. Воздух становится ядовитым: содержание кислорода падает, все забирает углекислый газ.

В бассейне самые неблагоприятные условия для испарения углекислого газа. Он опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание, пояснила телеканалу "Звезда" врач-терапевт Надежда Чернышова. "В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать фактически чистый углекислый газ", - рассказала специалист.

Руководитель корпоративных коммуникаций завода по производству сухого льда "Реал-Инвест" Олег Уланов в разговоре с изданием "Подъём" выразил мнение, что причиной гибели людей на вечернике стало нарушение правил работы с веществом.

"Сам продукт абсолютно безопасен. Но 25 кг - это очень много. Такими объемами вообще не шутят. Если бы они кинули хотя бы килограмм, эффект был бы такой же, но концентрация была бы не критичной. <...> Они переборщили с дозой и помещением. Это как нож: если дураку и преступнику дать в руки, конечно, он будет опасен; а если им резать лук на кухне, то все нормально".