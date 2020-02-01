Пропавшая накануне в Азери пожилая женщина найдена живой и здоровой. У Галины наблюдаются провалы в памяти

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В субботу утром стало известно, что объявленная накануне в розыск 81-летняя Галина, пропавшая в Азери в Ляэне-Вирумаа, жива и здорова, женщина в безопасности, сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

У Галины наблюдаются провалы в памяти, иногда ей трудно ориентироваться во времени и пространстве, поэтому она могла оказаться в беде.

Как сообщила в субботу пресс-служба полиции, в субботу утром близкий Галины сообщил, что смог с ней связаться. Женщина ночевала у знакомых и утром собиралась домой. Чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке, полицейские побывали у нее дома. По словам Галины, она забыла телефон дома и не подозревала, что ее ищут.

"К счастью, Галина была минувшей ночью в безопасности. Зимой самый большая опасность для пропавшего человека - переохлаждение. Поэтому полиция просит быть сейчас особенно внимательными к людям, которые могут нуждаться в помощи, и сообщать о людях, которые, например, спят на скамейках, а также о людях, которые выглядят потерянными", - сказал полицейский Раквереского отделения полиции Раунo Tыэвялья.



