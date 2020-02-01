Взятые в пятницу пробы на коронавирус у 12 человек в Эстонии оказались негативными

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Лаборатория департамента здоровья в Эстонии проанализировала пробы на коронавирус, взятые в пятницу у 12 человек и установила, что все они были негативными, то есть, у людей вирус выявлен не был.



Изображение штамма коронавируса. Фото: esquire.ru

Об этом BNS сообщила в субботу утром пресс-служба ведомства, напомнив, что пробу на коронавирус берут у человека на основании решения работника здравоохранения. В свою очередь, работник здравоохранения при назначении такой пробы исходит из проявившихся симптомов и того, находился ли данный человек в регионе с повышенным риском распространения инфекции, либо имел контакты с носителем вируса.

По состоянию на конец февраля 2020 года, регионами с высоким риском распространения коронавируса считаются КНР, Северная Италия, Южная Корея, Иран, Япония, Сингапур и Тенерифе. А также Макао, Тайвань, Малайзия, Мьянма, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам.

В связи с заражением более двухсот жителей Северной Италии коронавирусом COVID-19 департамент здоровья рекомендует людям, посетившим регионы Ломбардию, Венецию, Эмилию-Романью и Пьемонт на севере Италии, следить за своим здоровьем в течение 14 дней.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.

Вместе с тем, медики просят людей, вернувшихся из регионов с распространением COVID-19 , то есть коронавируса, и имеющих характерные для заболевания признаки — кашель, насморк и температуру - не обращаться в отделение неотложной медпомощи (EMO), чтобы не распространять вирус среди других посетителей отделения.

Людям с этими симптомами нужно сначала проконсультироваться со своим семейным врачом по телефону, позвонить по телефону консультации семейных врачей 1220 или по номеру кризисной помощи 112.

При необходимости пациента доставит в больницу скорая помощь.



