Галина Мольдон: «С надежной командой любые задачи по силам». Директору Нарвского Дома детского творчества вручили Орден Заслуг перед Польшей

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На заключительном концерте ХIII Международного Шопеновского конкурса юных пианистов в Таллинне посол Польши Гжегож Козловски вручил бессменному председателю оргкомитета конкурса директору Нарвского Дома детского творчества Галине Мольдон Орден Заслуг перед Республикой Польша.

Фото: Галина Мольдон (в центре кадра) во время заключительного мероприятия нарвского Шопеновского конкурса 2020 в театре «Эстония» с директором нарвской Музыкальной школы Татьяной Гончаровой (слева) и вице-канцлером Министерства культуры Анне-Ли Рейма. Личный архив Галины Мольдон

По этому случаю мы побывали в НДДТ, от всей души поздравили директора с наградой и заодно поинтересовались, как идут дела в Доме, где с увлечением получают дополнительное образование сотни нарвских детей и подростков, а также взрослые.

- Галина Васильевна, можно без преувеличения сказать, что заключительный концерт лауреатов конкурса в концертном доме Geneva был настоящим праздником для нарвских любителей музыки - после каждого из таких концертов начинаешь с нетерпением ждать следующего, даже зная, что он состоится только через два года. Как удается каждый раз привлекать участников настолько высокого уровня?

- Информация о конкурсе выставляется на сайте Европейского союза музыкальных конкурсов для молодежи. Но дети, которые приезжают к нам, рассказывают, что получают много позитивной информации о нашем конкурсе, когда участвуют в других международных музыкальных состязаниях - от своих юных коллег и их педагогов.

- На конкурс теперь работает его хорошая репутация. А имеют ли значение призы, интересная культурная программа, которые каждый раз ожидают участников?

- Важнее всего для них - сам конкурс, они очень много времени проводят в Нарвской музыкальной школе на репетициях до и даже после своих выступлений. Некоторые дети, которые не прошли во второй тур, остались, чтобы потом поехать на заключительный концерт в Таллинн, и, чтобы не терять время даром, продолжали заниматься в классах Музыкальной школы. Они приезжают учиться, приезжают играть. И те культурные программы, которые мы им предлагаем - хорошее дополнение к их главной цели.

- Как проходило ваше награждение?

- Весь заключительный концерт транслировался через интернет и по Радио Классика. Вначале прозвучали приветственные речи со стороны Министерств культуры Эстонии и Польши. Затем выступил посол Польши Гжегож Козловски, который и вручил мне награду. После состоялся концерт, он был замечательным, концертный зал «Эстония» был полон.

- Как вы справляетесь с такой нагрузкой - Шопеновский конкурс, работа директора НДДТ?

- Шопеновский конкурс - это на сегодняшний день целая организация, в которой задействовано очень много людей. Базой конкурса, несомненно, является Нарвская Музыкальная школа, в подготовку включена также и часть сотрудников НДДТ. Есть надежные тылы и есть уверенность в каждом человеке - это самое главное. То же касается и НДДТ. С командой любые задачи по силам.

- Как живет сегодня НДДТ, где в настоящий момент занимаются 1500 детей?

- Уточню: у нас открыто 1500 учебных мест, но некоторые дети посещают по два, а некоторые - и по три кружка сразу. Всего у нас сейчас работают 43 кружка, направлений много. Одно из самых популярных - танцы: бальные, эстрадные, современные. В общей сложности эти кружки посещает около 400 детей. У нас все педагоги замечательные, поэтому многие ребята занимаются в кружках по 12 лет, приходят совсем маленькими, а уходят после окончания школы.

Рассказывать о наших кружках и преподавателях можно долго. Для нас имеет значение также то, что дети получают здесь помимо знаний возможность неформального общения по интересам.

- Сейчас все более популярным становится тренд пожизненного обучения, и дополнительное образование охотно получают и взрослые. Есть ли у вас такие ученики?

- Да, в общей сложности наш дом сейчас посещает 51 взрослый ученик, бывало и больше.

- У вас в кабинете и на стенах НДДТ много картин, рисунков с изображением котов. Почему?

- Мы - Дом, и мы решили, что в доме для тепла и уюта должен быть и кот. И теперь кот Том, вернее, наши ученики из театральной студии в костюме кота, приходят на все детские праздники и мероприятия. Это – наш талисман. А потом постепенно мы начали собирать «коллекцию» котов - в ней рисунки и картины, скульптуры и поделки.

- Галина Васильевна, позвольте также личный вопрос: несмотря на хорошую команду, нагрузка на вас не давит, усталости не чувствуете, на покой не хочется пока?

- Дети, их радость и горящие глаза - наш самый лучший «витамин». Мы тут даже слов таких никогда не произносим - усталость, нагрузка (смеется).

Наша справка

Орден Заслуг перед Республикой Польша является высшей наградой за выдающиеся заслуги в деле укрепления международного сотрудничества и развития взаимоотношений между народами. Орденом награждаются иностранные граждане и лица польской национальности, проживающие за рубежом, которые своей деятельностью внесли выдающийся вклад в области международного сотрудничества и развития связей Республики Польша с другими государствами и нациями. Решение о награждении Орденом принимается Президентом Республики Польша по представлению Министерства иностранных дел.

Ирина Токарева