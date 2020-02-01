Скорая помощь, больницы и семейные врачи готовы бороться с коронавирусом

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Представители таллинской скорой помощи, больниц и семейных врачей в пятницу на встрече с министром социальных дел Танелем Кийком подтвердили готовность системы здравоохранения бороться с коронавирусом.

Фото: Delfi

Участники встречи подчеркнули, что к врачу или скорой помощи нужно обращаться только при появлении симптомов заболевания, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

«Участники встречи считают, что в предотвращении распространения вируса важнее всего быстрый обмен информацией между учреждениями здравоохранения и органами власти и предоставление населению сбалансированной, основанной на фактических данных информации и рекомендаций о том, как себя вести, - сказал Кийк. - Важно очень точно следовать указаниям, которые распространяет для общественности департамент здоровья. Участники встречи сошлись во мнении, что обращаться к семейному врачу или вызывать скорую помощь следует только в случае появления симптомов заболевания».

Коронавирус может быть выявлен с помощью теста только а том случае, если симптомы уже проявились. До появления кашля, насморка и температуры тест может показать неправильный результат. Людям, которые не были в прямом контакте с заболевшими, нет причин бояться инфекции. Вирус становится опасен для других только с появлением симптомов.



