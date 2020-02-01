Убийцу своей супруги и расчленителя приговорили к длительному сроку лишения свободы

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Харьюский уездный суд в пятницу приговорил к длительному сроку лишения свободы мужчину, который убил свою супругу и затем расчленил ее труп.

Фото: Delfi

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что 43-летний обвиняемый Игорь Лийва в суде признал свою вину в убийстве женщины и в расчленении ее трупа. В совокупности с ранее неотбытым наказанием, общий срок лишения свободы в вынесенном в пятницу приговоре составил 17 лет, пять месяцев и 26 дней.

В ходе начавшегося в ноябре прошлого года Лийва полностью признался в совершенном им убийстве и надругательстве над телом убитой супруги.

В соответствии с обвинением, предъявленным Пыхьяской окружной прокуратурой, во время рождественских праздников 2018 года Лийва в своей квартире в Ласнамяэ нанес ножевое ранение в сердце своей супруге. Через некоторое время он отрезал убитой голову.

Преступление было совершено им в состоянии алкогольного опьянения, а в момент задержания 9 января 2019 года он также был сильно пьян.



