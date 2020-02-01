В Литве выявлен первый случай коронавируса

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Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 72

Рано утром в пятницу в Литве установлен первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19), сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

После проведения анализов вирус был выявлен у пациентки, вернувшейся 24 февраля из Вероны (Италия).

В данный момент пациентка изолирована в Шяуляйской республиканской больнице, где есть инфраструктура, приспособленная для таких пациентов.

"Сообщается, что симптомы у этой пациентки легкие, в данный момент у нее нет температуры, применяется необходимое лечение. Мониторинг за женщиной ведется с самого момента возвращения в Литву, как и за другими путешественниками, возвращающимися из затронутых вирусом зон", – утверждает министерство.

Также под наблюдением в больнице находятся три члена семьи пациентки, оценивается их состояние здоровья, пока у них нет симптомов COVID-19.

В данный момент также выявляют лиц, общавшихся с пациенткой, оценивают состояние их здоровья, пока ни у кого из них симптомы не проявились.



