В прошлом году рост экономики Эстонии составил 4,3 процента

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По данным департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в 2019 году увеличился на 4,3 процента. В четвертом квартале прошлого года ВВП вырос по сравнению с тем же периодом 2018 года на 3,9 процента и составил в текущих ценах 28 млрд евро, сообщает BNS.

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Экономический рост держался стабильно высоким из квартала в квартал и третий год подряд превышал 4 процента. Наибольший вклад в рост экономики внесла отрасль информации и связи, далее следуют сферы оптовой и розничной торговли, а также профессиональной, научной и технической деятельности. В середине года положительное влияние на рост экономики оказала также обрабатывающая промышленность, а во второй половине года хорошо шли дела у сельскохозяйственного сектора, ранее демонстрировавшего скромные результаты. Единственным, оказавшим на экономику негативное влияние, стал энергетический сектор.

В 2019 году отрасль информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности демонстрировали наиболее быстрый за последнее десятилетие рост добавленной стоимости. В сфере информации и связи рост добавленной стоимости достиг 28,6процента, а ее снижение происходило в горнодобывающей промышленности и энергетике.

Внутренний спрос был наиболее быстрым за последние семь лет, что обусловлено прежде всего ростом инвестирования на 13,1 процента, особенно в первой половине года. Инвестиции увеличились почти во всех сферах деятельности, за исключением правительственного сектора. Наиболее положительное влияние на рост оказали инвестиции нефинансовых предприятий в здания и сооружения, а также в транспортные средства. Существенное влияние оказали также инвестиции домохозяйств в жилье. Частное потребление выросло на 3,1 процента.

В прошлом году экспорт увеличился на 4,9 процента. Как экспорт товаров, так и экспорт услуг росли примерно в одинаковом темпе. Основное положительное влияние обусловлено продажей компьютерных услуг, а также вывозом моторно-транспортных средств и изделий из древесины. Импорт товаров и услуг увеличился на 3,7 процента, преимущественно за счет закупок услуг по строительству и перевозкам.

Наряду с продолжающимся ростом численности занятых производительность труда на одного работающего выросла на 3%, а в пересчете на рабочий час увеличилась на 3,7 процента. Затраты на единицу рабочей силы выросли в минувшем году на 4,6 процента.

В IV квартале прошлого года откорректированный посезонно и по числу рабочих дней ВВП увеличился в сравнении с III кварталом на 0,9 процента, а по сравнению с IV кварталом 2018 года на 4,0 процента.

Значительный вклад в рост экономики внесла сфера информации и связи, а также отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств, оптовой и розничной торговли. По причине теплой зимы продолжилось негативное влияние на экономический рост энергетического сектора.

Благодаря росту инвестиций внутренний спрос увеличился на 3,3 процента, а частное потребление выросло на 1,7 процента.Внешняя торговля в конце года демонстрировала тенденцию к небольшому снижению. Поскольку как экспорт, так и импорт сокращались примерно в одинаковом темпе, нетто-экспорт оставался позитивным и составил 2,1 процента ВВП.

Наряду с замедлением экономического роста в некоторой степени замедлился также рост производительности труда. На одного работающего производительность труда выросла на 2,6 процента, а в пересчете на рабочий час увеличилась на 3,8 процента. Затраты на единицу рабочей силы выросли на 2,8 процента.



