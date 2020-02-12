Бывший разваливающийся детсад в нарвском Старом городе вернулся муниципалитету

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На заседании Нарвского городского собрания в четверг было решено прекратить право застройки на участке Рюютли, 8, который в 2013 году фирма OÜ Euroekspert Grupp планировало использовать под возведения общежития для студентов Нарвского колледжа, а потом - и гостиницы.



Фото: Софья Боборенко

Однако, в прошедшие годы OÜ Euroekspert Grupp не исполнило своих обязательств по инвестированию и не построило своевременно предусмотренные договором строения. Договор был расторгнут решением депутатского корпуса без выплат каких-либо компенсаций с обеих сторон.

В решении отмечено, что город заинтересован в развитии и благоустройстве данной недвижимости, находящейся практически в центре Старой Нарвы. Возможно, данный участок заинтересует иных инвесторов.

Софья Боборенко





